وكان وزير الدولة الفرنسي للفرانكفونية والتنمية جان ماري لو جوين، وجه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة «فرنسا - أفريقيا».وتشهد القمة في دورتها الحالية جلستين تناقش الأولى كيفية إيجاد حلول أفريقية للتحديات التي تواجهها القارة، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة وبناء القدرات الوطنية والإقليمية في هذين المجالين، بالإضافة إلى مناقشة الأفكار الجديدة حول توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي بما يسمح بتمثيل دائم لقارة أفريقيا.والجلسة الثانية تخصص لمناقشة الاستثمارات الفرنسية في قطاع التعدين والموارد الطبيعية، وكيفية نقل التكنولوجيا بما يمكن الدول الأفريقية من القيام بعمليات التصنيع والتحويل داخل القارة بدلا من تصدير المواد الخام ثم استيرادها بعد ذلك.كما تناقش هذه الجلسة التهديدات التي تشكلها ظاهرة التغير المناخي والجهود المبذولة لمواجهتها، إضافة إلى الدعوة لتطوير شراكات مبتكرة بين دول القارة وفرنسا.وتهتم مصر بالموضوعات المطروحة للنقاش على جدول أعمال القمة ومنها السلام والأمن والإرهاب والهجرة وتهريب السلاح والجريمة المنظمة ومحاربة القاعدة وداعش وما شابهها من تنظيمات متطرفة، إلى جانب الشراكة الاقتصادية والتنمية، وهذا ما دعا الجانب الفرنسى للاهتمام بأن تكون مصر حاضرة للقمة.يذكر أن مصر شاركت لأول مرة في هذا المحفل القاري المهم عام 1981، ومن وقتها تحرص على الإسهام الموضوعي والجاد في أعمال القمم المتعاقبة من أجل تعزيز العلاقات مع فرنسا وكذلك مع دول القارة، وخلال السنوات الأخيرة وفي ظل حرص الرئيس السيسي على دعم التعاون والتواصل مع أفريقيا كان الاهتمام بأن تكون المشاركة المصرية فاعلة ورفيعة المستوى.