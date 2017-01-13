-
رياضة
- فشل أجانب الأهلى والزمالك ؟ الفيديو والوكلاء وأسباب أخرى (تحليل)
- مهند مجدي: الأهلي تفوق على يوفنتوس وميلان ومان سيتي إعلاميا
- البدري يعود من كندا ويجتمع بجهازه المعاون غدا
- كوبر يعفي لاعبي المنتخب من المران في اليوم الأول بالجابون
- بعثة المنتخب تؤدي صلاة الجمعة بمطار القاهرة قبل السفر للجابون
- الأهلي يفحص حسام غالي قبل مران غدا
- الأهلي يطمئن على إصابة صالح جمعة.. غدا
- مران خفيف للمنتخب الوطني قبل السفر للجابون
- كونتا تسحق رادفانسكا وتفوز ببطولة سيدني للتنس
- الأهلي يحذر الدوليين من مطاردات السماسرة في الجابون
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
انطلاق قمة «فرنسا
يشارك المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، في الدورة 27 لقمة «فرنسا - أفريقيا»، بالعاصمة المالية «باماكو»، والتي تعقد تحت شعار |المشاركة والسلام والازدهار|، كممثل للرئيس عبد الفتاح السيسي
وكان وزير الدولة الفرنسي للفرانكفونية والتنمية جان ماري لو جوين، وجه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة «فرنسا - أفريقيا».وتشهد القمة في دورتها الحالية جلستين تناقش الأولى كيفية إيجاد حلول أفريقية للتحديات التي تواجهها القارة، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة وبناء القدرات الوطنية والإقليمية في هذين المجالين، بالإضافة إلى مناقشة الأفكار الجديدة حول توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي بما يسمح بتمثيل دائم لقارة أفريقيا.والجلسة الثانية تخصص لمناقشة الاستثمارات الفرنسية في قطاع التعدين والموارد الطبيعية، وكيفية نقل التكنولوجيا بما يمكن الدول الأفريقية من القيام بعمليات التصنيع والتحويل داخل القارة بدلا من تصدير المواد الخام ثم استيرادها بعد ذلك.كما تناقش هذه الجلسة التهديدات التي تشكلها ظاهرة التغير المناخي والجهود المبذولة لمواجهتها، إضافة إلى الدعوة لتطوير شراكات مبتكرة بين دول القارة وفرنسا.وتهتم مصر بالموضوعات المطروحة للنقاش على جدول أعمال القمة ومنها السلام والأمن والإرهاب والهجرة وتهريب السلاح والجريمة المنظمة ومحاربة القاعدة وداعش وما شابهها من تنظيمات متطرفة، إلى جانب الشراكة الاقتصادية والتنمية، وهذا ما دعا الجانب الفرنسى للاهتمام بأن تكون مصر حاضرة للقمة.يذكر أن مصر شاركت لأول مرة في هذا المحفل القاري المهم عام 1981، ومن وقتها تحرص على الإسهام الموضوعي والجاد في أعمال القمم المتعاقبة من أجل تعزيز العلاقات مع فرنسا وكذلك مع دول القارة، وخلال السنوات الأخيرة وفي ظل حرص الرئيس السيسي على دعم التعاون والتواصل مع أفريقيا كان الاهتمام بأن تكون المشاركة المصرية فاعلة ورفيعة المستوى.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)