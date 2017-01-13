05 نقطة بتاريخ 11 يناير 2017 الجاري، منذ قرار تحرير سعر الصرف وصدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، كما حققت البورصة 8524.66 نقطة بتاريخ 2 نوفمبر 2016. وأكد المركز في تقرير له اليوم الجمعة حول موقف البورصة المصرية، أن أرباح رأس المال السوقي منذ قرار تحرير سعر الصرف بلغ 204.9 مليارات جنيه، ووصل إلى 622.16 مليار جنيه في 11 يناير الجاري، مقارنة بـ417.24 مليار جنيه في 2 يناير الجاري. وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 حقق نسبة ارتفاع 53.5 % منذ إعلان تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن خلال جلسة 10 يناير الجاري تجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 حاجز الـ13 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه. وأوضح تقرير المركز أن القطاعات الأكثر نشاطا بالبورصة |الإسكان والعقارات، الخدمات المالية، الاتصالات والإعلام، مواد البناء، المنسوجات|.