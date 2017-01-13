وافقت اللجنة العلمية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، خلال اجتماعها الذي عقد يوم الثلاثاء الماضى، على إعادة فتح باب استيراد الماشية الحية من أيرلندا بعد أن حظرت مصر استيرادها مدة 20 عاما بسبب تفشي مرض جنون البقر، على أن يتم الاستيراد بناء على الاشتراطات المصرية وشروط منظمة الصحة الحيوانية

وتأتى الموافقة لتكمل سلسلة المباحثات والاتفاقيات التي عقدتها مصر مع أيرلندا في مجال التبادل الزراعى، حيث وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على استيراد اللحوم الحمراء من أيرلندا من خلال خمسة مجازر تم اعتمادها من قبل لجان هيئة الخدمات البيطرية بعد التأكد من سلامة الموقف الوبائي لها، إلى جانب عرض وزير الزراعة الدكتور عصام فايد على وفد أيرلندي بداية الأسبوع الجاري استثمار الشركات الأيرلندية في مجال إنتاج التقاوي والبذور في مصر.وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الفترة المقبلة على معاينة مجازر اللحوم بعدد من الدول لتنويع مصادر استيراد اللحوم الحمراء التي يحتاجها السوق المصري، وتوفير السلعة للمواطن بأفضل سعر، وتجري خلال أيام مفاوضات جديدة بين وزارة الزراعة وممثلين عن دولة أوروجواي لبحث التعاون في مجال توريد اللحوم الحية والحمراء خلال الفترة المقبلة.