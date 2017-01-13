غادرت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى الجابون للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية في نسختها رقم 31، والتي تنطلق فعالياتها غدًا السبت بالعاصمة ليبرفيل، وتستمر حتى الخامس من فبراير المقبل

ويرأس بعثة المنتخب الوطني بالجابون حازم الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويرافقه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الوطني.وتضم البعثة أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب، وكارلوس فانتا المدرب العام وأسامة نبيه المدرب المساعد، ومحمود فايز محلل الأداء، وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى، إلى جانب أعضاء الجهاز الإداري والطبي.وتضم البعثة أيضا 24 لاعبًا، هم: |عصام الحضري وأحمد فتحي وشريف إكرامي وأحمد المحمدي وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي وإبراهيم صلاح وأحمد دويدار وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح ومروان محسن وعمر جابر وأحمد الشناوي وسعد سمير وطارق حامد وأحمد حسن |كوكا| ومحمود عبد المنعم |كهربا| ومحمود حسن |تريزيجيه| وعلي جبر وكريم حافظ ورمضان صبحي وعمرو وردة، إلى جانب حمادة طلبة الذي رافق البعثة ليكون احتياطيا تحسبا لإصابة أي لاعب من الـ23 المدرجة أسماؤهم بقائمة البطولة.ويقع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الرابعة بالبطولة، رفقة منتخبات غانا ومالي وأوغندا، والتي ستقام مبارياتها على ملعب مدينة بورتو جنتل الجابونية، والذي يتسع لـ20 ألف متفرج؛ ويقص منتخب الفراعنة الشريط الثلاثاء المقبل، أمام منتخب مالي، ثم يواجه أوغندا في الجولة الثانية يوم 21 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول أمام غانا يوم 25 يناير.