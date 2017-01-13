-
رياضة
- فشل أجانب الأهلى والزمالك ؟ الفيديو والوكلاء وأسباب أخرى (تحليل)
- مهند مجدي: الأهلي تفوق على يوفنتوس وميلان ومان سيتي إعلاميا
- البدري يعود من كندا ويجتمع بجهازه المعاون غدا
- كوبر يعفي لاعبي المنتخب من المران في اليوم الأول بالجابون
- بعثة المنتخب تؤدي صلاة الجمعة بمطار القاهرة قبل السفر للجابون
- الأهلي يفحص حسام غالي قبل مران غدا
- الأهلي يطمئن على إصابة صالح جمعة.. غدا
- مران خفيف للمنتخب الوطني قبل السفر للجابون
- كونتا تسحق رادفانسكا وتفوز ببطولة سيدني للتنس
- الأهلي يحذر الدوليين من مطاردات السماسرة في الجابون
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بعثة المنتخب الوطني تغادر مطار القاهرة للمشاركة في أمم أفريقيا
غادرت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى الجابون للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية في نسختها رقم 31، والتي تنطلق فعالياتها غدًا السبت بالعاصمة ليبرفيل، وتستمر حتى الخامس من فبراير المقبل
ويرأس بعثة المنتخب الوطني بالجابون حازم الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويرافقه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الوطني.وتضم البعثة أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب، وكارلوس فانتا المدرب العام وأسامة نبيه المدرب المساعد، ومحمود فايز محلل الأداء، وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى، إلى جانب أعضاء الجهاز الإداري والطبي.وتضم البعثة أيضا 24 لاعبًا، هم: |عصام الحضري وأحمد فتحي وشريف إكرامي وأحمد المحمدي وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي وإبراهيم صلاح وأحمد دويدار وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح ومروان محسن وعمر جابر وأحمد الشناوي وسعد سمير وطارق حامد وأحمد حسن |كوكا| ومحمود عبد المنعم |كهربا| ومحمود حسن |تريزيجيه| وعلي جبر وكريم حافظ ورمضان صبحي وعمرو وردة، إلى جانب حمادة طلبة الذي رافق البعثة ليكون احتياطيا تحسبا لإصابة أي لاعب من الـ23 المدرجة أسماؤهم بقائمة البطولة.ويقع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الرابعة بالبطولة، رفقة منتخبات غانا ومالي وأوغندا، والتي ستقام مبارياتها على ملعب مدينة بورتو جنتل الجابونية، والذي يتسع لـ20 ألف متفرج؛ ويقص منتخب الفراعنة الشريط الثلاثاء المقبل، أمام منتخب مالي، ثم يواجه أوغندا في الجولة الثانية يوم 21 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول أمام غانا يوم 25 يناير.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)