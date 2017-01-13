حضر الافتتاح من الجانب المصري |غريب سنبل| رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، والدكتورة أميمة علي رئيس معمل ترميم المشروعات الخاصة الخاصة بالمتحف المصري، والأثري المرافق للمعرض محمد عبد الغفار، ومن الجانب الياباني اوسامو ياماماتو مدير عام قطاع الشئون المدنية والبيئية والثقافية لمجلس مدينة توياما، وكيوتسوجو ياماشينا رئيس توليب تيفي، الهيئة المنظمة للمعرض وعالم الآثار الياباني ساكوجي يوشيمورا وعدد من الشخصيات العامة بالمدينة.يضم المعرض 120 قطعة أثرية من عصر الدولة القديمة، تم اختيارها بعناية فائقة من مقتنيات المتحف المصري لتعبر عن قوة وفن وحياة ملوك وأفراد أحد أهم حقب التاريخ المصري القديم وهو عصر بناة الأهرام.وخلال حفل الافتتاح، عبر الدكتور يوشيمورا عن مدى سعادته بإقامة هذا المعرض الفريد الذي يعبر عن ملوك عصر بناة والعمال الذين بنوا الأهرامات والفنانين الذين نحتوا تماثيل هذا العصر. كما كشف عن الأعمال التي يقوم بها حاليًا لاكتشاف واستخراج وترميم مركب خوفو الثانية من الحفرة الخاصة بها في باطن الأرض بالقرب من هرم الملك خوفو، مضيفًا: |بعد استخراج جميع الألواح الخاصة بالمركب وترميمها، سيتم إعادة بنائها مثل مركب خوفو الأولى وسيتم عرضهما بأحد قاعات المتحف المصري الكبير عند افتتاحه|.ومن جانبه، سلط |سنبل| في كلمته الضوء على العلاقات المصرية اليابانية في مجال العمل الأثري، مؤكدًا أن هناك العديد من البعثات اليابانية تعمل في مصر في كثير من المواقع الأثرية، مشيرًا إلى أن اليابان تشارك بشكل فعال ومباشر في بناء أكبر متحف في العالم |المتحف المصري الكبير| عن طريق توفير الحكومة اليابانية ومؤسسة المعونة اليابانية الجايكا التمويل اللازم للانتهاء من هذا المشروع الضخم.وفى نهاية كلمته، تمنى |سنبل| مزيدًا من التعاون المثمر بين البلدين، كما تمنى نجاح المعرض في محطته السادسة كما حقق نجاحًا باهرًا في المحطات الخمس السابقة.