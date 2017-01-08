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عودة حركة الطيران بين القاهرة وإسطنبول
08
يناير
2017
13:43 PM
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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إقلاع رحلة شركة مصر للطيران رقم 737 المتجهة إلى مطار إسطنبول بعد تحسن الأحوال الجوية هناك، عقب إغلاق المطار، أمس السبت، بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المطار
وقالت مصادر بشركة مثل للطيران، إنه من المقرر أن تقلع رحلة أخرى للشركة برقم 735 إلى مدينة إسطنبول التركية، وعلى متنها 66 راكبًا.وكانت سلطات الطيران المدني التركي، قررت إغلاق حركة الملاحة الجوية، أمس السبت، بمطار إسطنبول بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المطار وأدت إلى إلغاء العديد من الرحلات.
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