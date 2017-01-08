-
رياضة
- (مصر
- اختبار صعب لمروان رجب في لقاء منتخب اليد مع قطر بالمونديال
- مؤمن زكريا يعقد قرانه 10 يناير في التجمع الخامس
- رسميا.. علاء نبيل مديرا فنيا لبتروجت خلفا لـ«طلعت يوسف»
- 5 لاعبين مصريين في دورة الألعاب العالمية للكاراتيه
- محمد حلمي يكشف أسماء اللاعبين الصاعدين لمران الزمالك
- الأهلي يكشف أسماء خماسي الشباب في مران الكبار
- تعرف على الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ
- محمد هاني يغيب عن مران الأهلي غدا بسبب الامتحانات
- إنريكي يخوض اللقاء 150 مع برشلونة أمام فياريال.. اليوم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«الأطباء» تساهم في تكاليف عمليات التجميل بالصعيد
أعلنت لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء فرع سوهاج، عن وصول خبراء التجميل العالميين الدكتور هنري كوموتو أستاذ جراحة التجميل بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس بأمريكا، مؤسس الجمعية الأمريكية لجراحات الوجه والفكين والجمجمة والجمعية العالمية لجراحي الوجه والجمجمة والخبير الدكتور جيمس برادلي أستاذ جراحة التجميل جامعة تيمبل فيلادلفيا أمريكا
وقالت في بيان اليوم الأحد، إنها سوف تساهم بعمليات جراحية للتشوهات الخلقية والدواء لعدد من الحالات من الفقراء غير القادرين من الأطفال ذوى التشوهات الخلقية مثل - الالتحام المبكر العظام الجمجمة وتشوهات الجمجمة الخلقية - الشق الوجهي بمختلف أنواعه - تشوهات عظام الوجه المختلفة وأورام الوجه الحميدة - العيوب الخلقية للأنف والأذن وعظام الفكين - الوحمات الدموية بالوجه والرأس وغيرها من التشوهات الخلقية للوجه والفكين وذلك في الفترة من 10 إلى 14 أبريل القادم بعيادة الشفة الأرنبية وتشوهات الوجه والجمجمة بمستشفى كلية الطب بسوهاج.ومن المقرر أن تقوم لجنة مصر العطاء للعام الثاني بالمساهمة مع وحدة جراحة الوجه والرأس بقسم جراحة التجميل بكلية الطب جامعة سوهاج في تكاليف العمليات يتزامن ذلك مع مؤتمر طبي يحاضر فيه الخبراء الأجانب، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين لعدد من الأطباء.يأتي استضافة جامعة سوهاج للعام الثاني للمؤتمر والورشة إيمانًا منها بدورها في تنمية المنظومة الصحية، وقيادة قاطرة التقدم العلمي وتأهيل الكفاءات في إقليم الصعيد، والمساهمة في الارتقاء بالمستوى الطبي في مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية.وتدعو مصر العطاء إلى توجيه المرضى من جميع أنحاء الجمهورية إلى عيادة الشفة الأرنبية وتشوهات الوجه والجمجمة بمستشفى سوهاج الجامعي يوم الإثنين من كل أسبوع.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)