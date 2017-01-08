وقالت في بيان اليوم الأحد، إنها سوف تساهم بعمليات جراحية للتشوهات الخلقية والدواء لعدد من الحالات من الفقراء غير القادرين من الأطفال ذوى التشوهات الخلقية مثل - الالتحام المبكر العظام الجمجمة وتشوهات الجمجمة الخلقية - الشق الوجهي بمختلف أنواعه - تشوهات عظام الوجه المختلفة وأورام الوجه الحميدة - العيوب الخلقية للأنف والأذن وعظام الفكين - الوحمات الدموية بالوجه والرأس وغيرها من التشوهات الخلقية للوجه والفكين وذلك في الفترة من 10 إلى 14 أبريل القادم بعيادة الشفة الأرنبية وتشوهات الوجه والجمجمة بمستشفى كلية الطب بسوهاج.ومن المقرر أن تقوم لجنة مصر العطاء للعام الثاني بالمساهمة مع وحدة جراحة الوجه والرأس بقسم جراحة التجميل بكلية الطب جامعة سوهاج في تكاليف العمليات يتزامن ذلك مع مؤتمر طبي يحاضر فيه الخبراء الأجانب، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين لعدد من الأطباء.يأتي استضافة جامعة سوهاج للعام الثاني للمؤتمر والورشة إيمانًا منها بدورها في تنمية المنظومة الصحية، وقيادة قاطرة التقدم العلمي وتأهيل الكفاءات في إقليم الصعيد، والمساهمة في الارتقاء بالمستوى الطبي في مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية.وتدعو مصر العطاء إلى توجيه المرضى من جميع أنحاء الجمهورية إلى عيادة الشفة الأرنبية وتشوهات الوجه والجمجمة بمستشفى سوهاج الجامعي يوم الإثنين من كل أسبوع.