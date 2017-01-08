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بدء استلام القصب من المزارعين.. والتموين: إنتاج مليون و100 ألف طن سكر
بدأت مصانع السكر في الصعيد في استلام قصب السكر من المزارعين بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين على رفع سعر التوريد إلى 620 جنيهًا للطن
وبدأ مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا في استلام المحصول من المزارعين، الاثنين الماضي، والبدء في إنتاج السكر وتسليم إنتاجه من السكر الأبيض إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وإضافته إلى الأرصدة التي يتم توزيعها على المحافظات للتوزيع على بطاقات التموين ولتوفير احتياجات المواطنين بالمحافظات.كما بدأ مصنعا كوم أمبو بأسوان وقوص بمحافظة قنا في استلام القصب صباح الخميس الماضي.وبالنسبة لمصانع نجع حمادي بمحافظة قنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وإدفو بأسوان بدأت جميعها في استلام قصب السكر من المزارعين صباح أول أمس الجمعة.ومن المقرر أن يبدأ مصنعا |دشنا بمحافظة قنا| و|جرجا بمحافظة سوهاج| باستلام القصب اعتبارًا من أول فبراير القادم طبقًا لبرنامج التسليم المحدد من شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.قال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من إعداد المخازن اللازمة لاستقبال المحصول والانتهاء من عمليات الصيانة وتوزيع قطارات شحن المحصول بعد إجراء عمليات صيانة لخطوط السكك الحديدية «الديكوفيل» في القرى والنجوع في المناطق المحيطة بالمصانع للتيسير على المزارعين في تسليم المحصول وتخفيف الأعباء عنهم.وأضاف وزير التموين أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف الدفعة الأولى من قيمة شراء قصب السكر من المزارعين والتي تصل إلى مليار جنيه حتى يمكن سداد مستحقات المزارعين في الأوقات المحددة دون تأخير ومنعًا لتكرار أزمات الأعوام الماضية والتي كانت سببًا في تأخير صرف مستحقات المزارعين.وتابع: |سيتم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لسداد السلف والمستحقات المالية على المزارعين حتى لا يتم تحميلهم أي أعباء إضافية أو فوائد وغرامات|.وأكد مصيلحي أن المستهدف إنتاج مليون و100 ألف طن من قصب السكر، بالإضافة إلى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مليون و200 ألف طن من شركات البنجر، وهي |الدلتا للسكر – الدقهلية للسكر – الفيوم للسكر – النوبارية للسكر – شركة النيل |قطاع خاص| – الإسكندرية للسكر |قطاع خاص|.وتابع: |يتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويا خاصة أن معدلات الاستهلاك من السكر سنويًا تصل إلى نحو 3 ملايين و100 ألف طن، وأن الإنتاج المحلي يكفي نحو 75% من الاحتياجات.وأوضح وزير التموين أن شركات السكر ستساند المزارعين فيما يتحملونه من أعباء ومصروفات وأن تتحمل نفس التكلفة التي تتحملها الجمعيات التعاونية عن المزارعين والتي تصل إلى نحو 15% للتخفيف عن المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.وأشار الوزير إلى أن خطوط السكك الحديدية |ديكوفيل| بدأت في التحميل ونقل المحصول للمصانع، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستلام المحصول من شركات السكر وتم زيادة استثماراتها وتنويع وتحسين منتجاتها وتطوير عبواتها ووضع اسم تجاري لمنتجاتها للمنافسة مع المنتجات المماثلة.
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