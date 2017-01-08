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«التنمية المحلية» تنفي إجراء حركة تغيير محدودة للمحافظين
08
يناير
2017
13:43 PM
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نفى مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، تعيين اللواء طارق المهدى محافظا لشمال سيناء
وأوضح أن اللواء عبد الفتاح حرحور ما زال هو المحافظ الفعلي للمحافظة، نافيا حدوث حركة تغييرات كاملة أو محدودة للمحافظين.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ|فيتو|، أن حركة المحافظين ليست من اختصاصات وزير التنمية المحلية، لافتا إلى أن الوزارة دورها استشارى فقط في أي حركة، فضلا عن تقديم تقارير تقييم للمحافظات. ولفت إلى أن المحافظات الحدودية، يتم اختيار محافظيها من قبل الأجهزة السيادية، نظرا لأهميتها الأمنية.
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