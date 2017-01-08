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إلغاء إقلاع 9 رحلات بمطار القاهرة لقلة عدد الركاب
08
يناير
2017
09:43 AM
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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إلغاء إقلاع 9 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، ومشكلات في التشغيل
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112، و106 المتجهتين إلى ينبع، والرحلة رقم 486 والمتجهة إلى جاسم، والرحلة رقم 825 المتجهة إلى العين، بسبب مشكلات في التشغيل.وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة النيل للطيران يالغاء رحلتيها رقم 113، و103 المتجهتين إلى العين، والرحلة رقم 111 المتجهة إلى الطائف، فضلا عن إلغاء رحلتي شركة أير كايرو رقم 443 المتجهة إلى الجوف، والرحلة رقم 441 المتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.
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