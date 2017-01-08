مجهولون يسطون على بنك زراعي بمنوف ويسرقون 260 ألف جنيه بالمنوفية

المنوفية - هبة سالم: سطا مجهولون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالسطو على بنك التنمية والائتمان الزراعي بمنشأة سلطان مركز منوف، بمحافظة المنوفية، وتحطيم خزينة البنك وسرقة مبلغ 260 ألف جنيه كانوا بداخلها وسط غياب قوات تأمين البنك

وكشف مصدر أمني، عن أن اللصوص تمكنوا من فتح خزينة البنك باستخدام آلالات حادة واستغرقوا فترة طويلة فى عملية السرقة دون أن يعترضهم أحد.

وانتقلت قيادات مركز منوف إلى مكان الواقعة وتبين غياب خدمة تأمين البنك عن موقعها وتم إحالتهم للتحقيق فور.

وأمر اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجناة فى أسرع وقت.

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