



وقال فرحات في كلمته |إن تواجدنا جميعا اليوم يدل على روح الاستقرار والوحدة الوطنية التي تعيشها مصر والتي تجمع جميع الأطياف والجنسيات تحت كيان واحد، وستظل دائماً مصر رمز المحبة و السماحة في جميع اﻷديان وسيظل شعبها في رباط وصف واحد رغم كيد الحاقدين|.





وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بوجود اسم |الأنبا بافلي| على لوحة الشرف للمتبرعين بمشروع |بشائر الخير ١| بمنطقة غيط العنب، قائلا إن ذلك يدل على الهدف النبيل لتحسين معيشة المصريين جميعا دون تفرقة|.





في سياق متصل أجرى المحافظ عدة جولات للكنائس المختلفة بالإسكندرية لتقديم التهنئة لأبناء الطوائف المسيحية، حيث شارك في حضور حفل الاستقبال الذي أقيم بمقر الكنيسة الإنجيلية بمنطقة العطارين.



شارك في الحضور للتهنئة كل من اللواء أركان حرب، محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء هشام لطفي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، اللواء عادل التونسي مدير أمن الإسكندرية، اللواء أيمن صلاح مدير المخابرات العامة باﻹسكندرية، اللواء أركان حرب بحري، نهاد شاهين نائبا عن قائد القوات البحرية، اللواء محمد الشريف مدير الأمن الوطني باﻹسكندرية، اللواء أحمد المخزنجي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة.

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