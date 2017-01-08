وأكد النائب في تصريح لـ|فيتو| أن المجالس المحلية من المفترض أن تكون أداة معاونة للمحافظين وليست سلطة لإقالتهم، مشيرا إلى أن المجالس المحلية يجب أن تقوم بدورها الرقابي على رؤساء القري والمدن وتبصير المحافظ في حالة وجود أي قصور.ونفى |السجيني|، أن يكون هناك تأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية، لافتا إلى ضرورة التأني في مناقشته لتحقيق أقصى درجات التوافق بشأنه.