يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يسود طقس شديد البرودة شمالا حتى الصعيد معتدل مائل للبرودة على جنوب الصعيد والقاهرة نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

كان الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكد أن موجة البرد الشديدة التي تشهدها البلاد هذه الأيام، تهدأ يوم الثلاثاء القادم.وأضاف رئيس هيئة الأرصاد، في تصريحات لـ«فيتو»: أن الطقس يكون باردا نهارا، شديد البرودة ليلا، على كافة الأنحاء، مع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. وحذر من اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج بالبحر المتوسط إلى 4 أمتار، مطالبا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة.