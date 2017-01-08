اخبار مصر
-
رياضة
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية ولقاء مصر وتونس
- نابولي ينتزع الفوز في الدقيقة 95 على عشرة لاعبين من سامبدوريا
- عبدالباسط حمودة: أحب مؤمن الشقي.. وانتظروا قنبلة الأهلي (فيديو)
- مؤمن زكريا يفسر سبب احتفاله الشهير
- «الأهلي» يتلقى موافقة على تخصيص 50 فدانا لفرع التجمع
- بالصور.. منتخب الكاميرون يواصل استعداداته لأمم أفريقيا
- روني يعادل رقما قياسيا وأرسنال ينجو من مفاجأة
- مالي تخسر أمام بوركينا فاسو وديا قبل الأمم الإفريقية
- عماد متعب: ما زلت قادرا على اللعب 90 دقيقة
- قناة البحر الأحمر تبث ودية الاتحاد السكندري والمريخ السوداني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
أسعار الدولار في بنوك مطار القاهرة
08
يناير
2017
03:43 AM
بواسطة
شهد سعر صرف الدولار في مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، استقرارا مقابل سعر صرف الجنيه المصري في مكاتب البنوك العاملة بالمطار، وسط إقبال متوسط على تبادل العملات
وسجل الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي 18،20 للشراء، و18،25 جنيها للبيع، في حين سجل الريـال السعودي 4،83 جنيها للشراء، و4،87 جنيها للبيع.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع