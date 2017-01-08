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وفاة موظف وتسمم زوجته بعد تناول وجبة سمك سامة بالبحيرة
08
يناير
2017
02:41 AM
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البحيرة – أحمد نصرة: توفي موظف اليوم الأحد، وأصيبت زوجته بالتسمم الغذائي إثر تناولهما وجبة سمك مسممة، بمحل إقامتهما بقرية الأبعادية، مركز دمنهور، بمحافظة البحيرة
تبلغ من مستشفى دمنهور العام بوصول كل من: أحمد خيري كامل محمد الشريف، 37 عاما - موظف | توفى فور وصوله|، و هند مصطفى 30 عاما - ربة منزل، زوجة المتوفي، مصابة بحالة إعياء شديد وآلام بالبطن، إدعاء تسمم غذائي، وتم تحويلها للمستشفى الجامعي بالإسكندرية للعلاج.
بسؤال كلا من والد المتوفي ووالد المصابة، ومقيمان شبرا، قسم دمنهور، قررا أنه عقب قيام نجليهما بتناول وجبة سمك معد بالمنزل شعرا بحالة إعياء وآلام بالبطن، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانية، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.
تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
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