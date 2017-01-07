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«حق الشعب»: الحكومة فشلت في التعامل مع أزمات المواطن
07
يناير
2017
09:45 AM
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قال النائب مصطفى كمال حسين، منسق عام ائتلاف |حق الشعب| البرلمانى، تحت التأسيس: إن مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير قبل صدور حكم نهائي من القضاء بشأنها، أمر مخالف للقانون والدستور
وأكد حسين في تصريح لـ |فيتو|، على ضرورة احترام الدستور والقانون والذي يمنع إحالة الاتفاقية للبرلمان طالما مازالت منظورة أمام القضاء، وأضاف منسق ائتلاف حق الشعب، أن الحكومة فشلت في التعامل مع أزمات الوطن والمواطن، ووصل فشلها إلى قيامها بالتوقيع على الاتفاقية ثم إحالتها لمجلس النواب قبل الفصل في صحتها داخل القضاء.
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