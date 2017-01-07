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«إعلام البرلمان» تناقش قانون نقابة الأثريين.. الأحد
07
يناير
2017
09:45 AM
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تبدأ لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الأحد المقبل، بالتنسيق مع مكتب اللجنة التشريعية، في مناقشة مقترح اللجنة حول إنشاء نقابة للأثريين
وتواصل اللجنة على مدى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع القانون بهدف الانتهاء منه وإعداد تقرير بشأنه، لعرضه على الجلسة العامة في الفترة المقبلة. وكانت اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين تقدمت إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالتعديلات النهائية لمشروع قانون النقابة، وذلك بناء على جلسة الاستماع التي عقدت بمقر لجنة الإعلام والثقافة البرلمان في وقت سابق، بحضور الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، ووفد من اللجنة التأسيسية.
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