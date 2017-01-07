شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، تأخر إقلاع طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى سيئون بمنطقة حضرموت، سبع ساعات للحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط الجوية اليمنية رقم 607 كان مقررا إقلاعها في الثالثة صباحا، وتم تأجيل إقلاعها للعاشرة من صباح اليوم السبت، انتظارا للحصول على تصريح للعبور في أجواء آمنة.