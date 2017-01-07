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سفير مصر بألمانيا ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية بمناسبة أعياد الميلاد
07
يناير
2017
08:00 AM
بواسطة
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