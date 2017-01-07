قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى لحزب الوفد، |إن البرلمان هو جهة الاختصاص في الفصل باتفاقية تيران وصنافير؛ لأن الدستور يقر بأن البرلمان يختص بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية|

وأضاف المتحدث الرسمى لحزب الوفد في تصريح لـ|فيتو|، أنه طبقا لما لدى الوفد حتى الآن من معلومات فإن تيران وصنافير مصرية، والدستور اختص البرلمان بهذا الشأن، وهو يعلو على القانون، مشيرا إلى أن هناك دعوة بالحزب لاجتماع الهيئة العليا في 16 يناير الجاري؛ لمناقشة موقف الحزب من الحكومة.