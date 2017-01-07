قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، |إن انتشار إعلانات شراء الأدوية بنصف الثمن تكشف عن مافيا جديدة تشتري بقايا الأدوية لتعيد تصنيعها، وبيعها للمواطنين وهو ما يعد تدميرا لصحتهم|

وأكد |شعبان| في تصريح لـ«فيتو» على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة ضمانا لعدم انتشارها؛ لأن وراء هذه الإعلانات فئة تحاول استغلال معاناة الناس مع الغلاء وارتفاع أسعار الأدوية لتحقيق مكاسب خاصة، مشيرا إلى أهمية تطبيق منظومة رقابية على الصيدليات والإعلانات المنتشرة عن شراء الدواء بنصف الثمن.