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ثروت عجمي: 80% من شركات السياحة بالصعيد تطالب بفتح العمرة
07
يناير
2017
06:44 AM
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قال ثروت عجمي عضو غرفة شركات السياحة، |إن أصحاب الشركات السياحة بجنوب الصعيد يطالبون بفتح رحلات العمرة وإنهاء أزمة التأجيل|، مشيرًا إلى أن 80% من شركات الصعيد مضارة من وقف الرحلات ما أدى إلى تسريح عدد من الموظفين في بعض الشركات
وأضاف |عجمي| لـ«فيتو»، يجب على الحكومة ممثلة في وزارة السياحة توضيح موقف العمرة، وما إذا كان هناك فتح باب لرحلاتها من عدمه على أن تعلن ذلك لأصحاب الشركات؛ لأنهم يعتمدون على السياحة الدينية في ظل انحسار حركة السياحة، مشيرا إلى أن رحلات تخضع لتعاملات العرض والطلب.وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أنه يؤيد رأي أصحاب الشركات السياحية في تخفيض الأعداد لمصلحة الدولة والاقتصاد المصري.
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