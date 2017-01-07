وتابع في تصريح لـ«فيتو»: «الإخوان لا يمتلكون ثقافة الشفافية والمحاسبة، ولو كانت لدى «الكماليون» هذه الفضيلة، ما كانوا جنحوا لحمل السلاح، وتبنوا العنف لحل أزمة جماعتهم مع الدولة، وما قيل هدفه شغل مساحة في الميديا وليس أكثر».كانت جماعة الإخوان الإرهابية، جبهة «محمد كمال»، أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها بصدد إعلان نتائج تقييم شامل، أعده ما يسمى بالمكتب العام للإخوان المسلمين على مدى عدة شهور.وقالت الجماعة في بيانها، إن التقييم يتناول أداء جماعة الإخوان، خلال السنوات الست الماضية، بكل شفافية، ودعت كل الكيانات السياسية لمصارحة المصريين بأخطاء الجماعة وما قدموه من إسهامات في مسيرة الثورة، على حد زعم البيان.