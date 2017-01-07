-
رياضة
- الشرقية يستعد للممتاز بمعسكرين في القاهرة
- منتخب تونس يخوض مرانه الرئيسي باستاد القاهرة
- السيد حمدي يقترب من الانتقال لطنطا بالميركاتو الشتوي
- مرتضى لـمؤمن زكريا:انت مستفز
- ألماظة يستضيف البلاستيك اليوم في دوري القسم الثالث
- اسبانيول يتعادل 1-1 أمام ديبورتيفو لاكورونيا مع استئناف الدوري الاسباني
- سيتي "خمس نجوم" في بداية رائعة لجوارديولا بكأس الاتحاد
- بالصور - وصول طاقم الإخراج البرتغالي لمباراة مصر وتونس
- الزمالك: عدم تجديد معروف وباسم يعني خروجهما من القائمة الإفريقية
- عاشور: معلول يرغب بالبقاء في الأهلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إخواني منشق: بيان الجماعة بشأن تقييمها أكذوبة
علق إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، على بيان جماعة الإخوان الإرهابية، جبهة «محمد كمال»، بشأن إجراء تقييم شامل للجماعة قائلا: «إن ما قاله «إخوان محمد كمال» أكذوبة واستهلاك محلي»
وتابع في تصريح لـ«فيتو»: «الإخوان لا يمتلكون ثقافة الشفافية والمحاسبة، ولو كانت لدى «الكماليون» هذه الفضيلة، ما كانوا جنحوا لحمل السلاح، وتبنوا العنف لحل أزمة جماعتهم مع الدولة، وما قيل هدفه شغل مساحة في الميديا وليس أكثر».كانت جماعة الإخوان الإرهابية، جبهة «محمد كمال»، أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها بصدد إعلان نتائج تقييم شامل، أعده ما يسمى بالمكتب العام للإخوان المسلمين على مدى عدة شهور.وقالت الجماعة في بيانها، إن التقييم يتناول أداء جماعة الإخوان، خلال السنوات الست الماضية، بكل شفافية، ودعت كل الكيانات السياسية لمصارحة المصريين بأخطاء الجماعة وما قدموه من إسهامات في مسيرة الثورة، على حد زعم البيان.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)