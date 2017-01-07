أرسل المهندس هاني فوزي المنسق العام لحركة مصر أحلى، برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، وعيد الميلاد المجيد

وأعرب |فوزي| في بيان صادر عنه أمس الجمعة، عن تمنيه بالصحة لقداسة البابا، وأن يشهد العام خيرا، وسلاما، ومحبة لجميع المصريين.وهنأ |فوزي| الشعب القبطي، بالاحتفالات بتلك الأعياد، متمنيًا لمصر الرقي، والازدهار، والاستقرار بعيدًا عن المشاحنات التي تنال منها.