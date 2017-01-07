نظم اتحاد محامين جنوب القاهرة، مساء أمس الجمعة، احتفالية لتكريم المحامين، الذين تميزوا بأدائهم المهني على مدى سنوات طويلة في مجال المحاماة، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي

حضر الاحتفالية عدد من أعضاء النقابة العامة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، منهم |أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة، يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة، الدكتور مصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة، صاحب الدعوة الذي أقيم الحفل تحت رعايته عيسى أبو عيسى عضو مجلس النقابة العامة.