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10 صور ترصد احتفالات الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية بعيد الميلاد
الإسكندرية – محمد أحمد: احتفلت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء الجمعة، بعيد الميلاد المجيد، في حضور المئات من أبناء الكنيسة، وسط إجراءات أمنية مشددة
وأناب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كل من الأنبا بافلى رئيس قطاع شرق الإسكندرية والأنبا إيلاريون رئيس قطاع غرب الإسكندرية لترأس قداس عيد الميلاد المجيد بالإسكندرية.
واستقبل القائمون على شئون الكنيسة من شمامسة وخدام والآباء الكهنة الأقباط المصلين بالكنائس؛ لإقامة الصلوات وترديد الترانيم والدعوات وإقامة الطقوس الخاصة بالعيد بالإضافة إلى الاحتفالات المصاحبة لذلك.
وحضر القداس لتقديم التهنئة كل من اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، والدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية وبعض الحركات والائتلافات الوطنية.
وانتشرت قوات الأمن ونشرت قواتها معززة بالمدرعات وسيارات الشرطة، وأغلقت عددًا من الطرق المؤدية إلى مقر الكنيسة.
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