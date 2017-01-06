وأضافت «خليل» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المشاركة في خدمة قضايا الوطن واجب اجتماعي، ويساعد في بناء عقل الفرد وتشجيعه على المشاركة الاجتماعية والإحساس بدوره وموقعه تجاه وطنه.وأشارت عضو المجلس الوطني، إلى أن «الخدمة العامة» موجودة منذ سنوات، ولم تكن إلزامية بحكم القانون، مشيرة إلى أن قرار تفعيلها في الوقت الراهن يخدم الفرد والمجتمع وتأخر كثيرًا. وأكدت، أنها كانت تتمنى أن يتم اقتصار مجالات الخدمة على قضية واحدة فقط وهي محو الأمية، من أجل توحيد الجهود في سبيل القضاء على هذه الظاهرة نهائيًا، ثم يتم الاتجاه إلى قضايا أخرى. جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أصدرت قرارًا جديدًا بتكليف دفعة جديدة من الشباب من الجنسين ممن يحملون الجنسية المصرية، بأداء الخدمة العامة بداية من 1 فبراير 2017.