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الإنجيلية تحتفل بأعياد الميلاد بكنيسة قصر الدوبارة بحضور مسئولين
06
يناير
2017
09:45 AM
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تحتفل الكنيسة الإنجيلية بمصر بأعياد الميلاد المجيد، ظهر اليوم الجمعة، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية بميدان التحرير، وذلك وفق التقويم الشرقي مع الأرثوذكس
ويرأس صلوات الاحتفال الرسمى القس الدكتور أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، ويشاركه الصلاة لفيف من القسوس وقيادات الكنيسة منهم القس سامح موريس، راعى الكنيسة وسط ترانيم وإنشاد.كما يحضر الحفل عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين والبرلمانيين الحاليين والسابقين، وعدد من ممثلى الأزهر.جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ووفدا برلمانيا، ومحافظ القاهرة وعددا من القيادات الأمنية قدموا التهنئة بمقر الطائفة بالأمس الخميس، بمناسبة حلول الأعياد.
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