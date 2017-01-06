ويرأس صلوات الاحتفال الرسمى القس الدكتور أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، ويشاركه الصلاة لفيف من القسوس وقيادات الكنيسة منهم القس سامح موريس، راعى الكنيسة وسط ترانيم وإنشاد.كما يحضر الحفل عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين والبرلمانيين الحاليين والسابقين، وعدد من ممثلى الأزهر.جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ووفدا برلمانيا، ومحافظ القاهرة وعددا من القيادات الأمنية قدموا التهنئة بمقر الطائفة بالأمس الخميس، بمناسبة حلول الأعياد.