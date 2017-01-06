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الكاتدرائية تتزين اليوم لاحتفالات عيد الميلاد
تحتفل الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، مساء اليوم الجمعة، بأعياد الميلاد المجيد، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط حضور غفير من المسئولين وممثلي الرئاسة والقوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة
ومن المقرر أن يرأس القداس الاحتفالى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الأساقفة منهم الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا إرميا الأسقف العام، الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، وآخرين.كما يستقبل الوافدين من رجال الدولة والشخصيات العامة القمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ويعاونه الدكتور صموئيل متياس مسئول مراسم المقر الباباوى.اقرأ: بالصور.. الكاتدرائية تستعد للأعياد بالورد والتشديد الأمنيومن المقرر أن يستقبل البابا المهنئين بالمقر الباباوى بالكاتدرائية صبيحة غدا السبت ومعه طاقم السكرتارية وبعض من الأساقفة والكهنة ومسئولي المراسم.وكانت الكاتدرائية تأهبت للاحتفال بوضع مزود مجسد لميلاد المسيح في بيت لحم بفلسطين، وذلك داخل المقر الباباوى الذي تزين به، كما وضعت الورود بالكنيسة الكبرى وأعدت البوابات الخشبية والحواجز الحديدية لتنظيم الدخول للكنيسة.جدير بالذكر أن الكنيسة أعلنت عن ترتيبات، حضور قداس عيد الميلاد وخصصت البوابة الثالثة المطلة على شارع مستشفى الدمرداش لدخول جميع فئات الشعب بالدعوات المخصصة لحضور القداس ولن يسمح بالدخول بدون دعوة، ويبدأ الدخول في الساعة الخامسة مساءً ولن يسمح بالدخول قبل ذلك وحتى الساعة الثامنة والنصف، مطالبة بالالتزام بتعليمات الجهات الأمنية وعدم حمل الحقائب الكبيرة أو أكياس المأكولات، واعتذرت الكنيسة في بيانها، عن عدم السماح بدخول السيارات نهائيًا في هذا اليوم.
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