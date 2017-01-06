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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة والصغرى في القاهرة 9
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس شتوي مائل للبرودة شمالًا حتى الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والقاهرة نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد
وتقل الرؤية في الشوائب العالقة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية وأما البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمىالقاهرة 9 - 18الإسكندرية 7 - 17مطروح 6 - 16بورسعيد 8 - 18دمياط 7 - 17بلطيم 7 - 19الإسماعيلية 4 - 18السويس 4 - 19العريش 4 - 20نخل 1 - 19طابا 2 - 20الطور 6 - 21مرسي علم 14 - 23الغردقة 14 - 21شرم الشيخ 14 - 22رفح 4 - 18كاترين 2 - 17المنيا 4 - 19الفيوم 5 - 19رأس سدر 9 - 19أبوسمبل 7 - 23وسط الدلتا 9 - 18أسيوط 5 - 19سوهاج 5 - 20الأقصر 5 - 21أسوان 6 - 22شلاتين 14 - 22حلايب 16 - 20الوادى الجديد 4 - 19قنا 7 - 21نويبع 15 - 23السلوم 5 - 15
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