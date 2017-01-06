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المحامون يعلقون اعتصامهم ويمهلون النقيب أسبوعا لتنفيذ مطالبهم
أعلن المحامون المعتصمون داخل مقر النقابة العامة، عن تعليقهم للاعتصام، أسبوعًا، بعد التفاوض مع أعضاء مجلس النقابة في مطالبهم التي هتفوا بها، والمتمثلة في: |وضع ضوابط لتنقية الجداول وفقًا لنصوص قانون المحاماة، الإعلان عن تحديد موعد زمني لبناء المبنى الملحق بنقابة المحامين الذي تم هدمه بحجة تطويره، الكشف عن موقف النقابة العامة من تسجيل المحامين من عدمه في قانون القيمة المضافة، الكشف عن مصير الأراضي والمدن السكنية والنوادي التي تم سحبها في عهد |عاشور|، وموقف النقابة من استرداد هذه الأراضي من عدمه|
وأعطى المعتصمون مجلس |عاشور| أسبوعًا لتنفيذ مطالبهم، بالإضافة لمطلب شطب المعتدين عليهم بوقفتهم أمس، من جداول النقابة.وكان العشرات من المحامين، نظموا وقفة احتجاجية، أمس الخميس، داخل مقر النقابة العامة بوسط القاهرة، تنديدًا بشروط القيد الجديدة لعضوية النقابة، التي أعلن عنها مجلس النقابة مؤخرًا.وجاءت الوقفة أيضًا اعتراضًا على ما وصفه المحامون بـ|الفساد| والإجراءات غير القانونية، التي يتبعها مجلس النقابة الحالي، برئاسة سامح عاشور، لهدم مبنى النقابة العامة الأثري.
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