أعلن المحامون المعتصمون داخل مقر النقابة العامة، عن تعليقهم للاعتصام، أسبوعًا، بعد التفاوض مع أعضاء مجلس النقابة في مطالبهم التي هتفوا بها، والمتمثلة في: |وضع ضوابط لتنقية الجداول وفقًا لنصوص قانون المحاماة، الإعلان عن تحديد موعد زمني لبناء المبنى الملحق بنقابة المحامين الذي تم هدمه بحجة تطويره، الكشف عن موقف النقابة العامة من تسجيل المحامين من عدمه في قانون القيمة المضافة، الكشف عن مصير الأراضي والمدن السكنية والنوادي التي تم سحبها في عهد |عاشور|، وموقف النقابة من استرداد هذه الأراضي من عدمه|