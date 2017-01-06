وأكدت النقابة في بيان لها، أن الصيادلة مع المريض والنقابة تهدف لخدمة الصيادلة وتوفير دواء آمن وفعال للمرضى، ومطالبها نابعة من الحرص على منظومة الدواء، مشيرة إلى أن دعوة الجمعية العمومية بتعليق العمل الجزئي أمر غاية في الصعوبة على جميع صيادلة الإسكندرية، رغم التجاوب الواسع بين جموع الصيادلة، فالأمر يتعلق بمطالب للمواطن والصيدلي على حد السواء، والتي تتمثل في توفير الدواء وبتسعيرة عادلة وتنفيذ القرارات الوزارية السابقة.وراجعت اللجنة المشكلة بالنقابة لتغطية جميع مناطق الإسكندرية، سير العمل مع الصيادلة المتطوعين، وتم التواصل مع أكثر من ألفي صيدلية إلى الآن، سواء عن طريق التواصل الإلكتروني والمكالمات التليفونية، وزيارة جميع أعضاء مجلس النقابة إلى الصيدليات. وقال نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي: |إن الاجتماع انتهى إلى دعم جميع المفاوضات الجارية بين الوزارة ومجلس النواب والنقيب العام للوصول إلى الأهداف المنشودة، كما أن النقابة تثمن تدخل رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة بتوفير الدواء بسعر مناسب، وتناشد جميع صيادلة الإسكندرية باستمرار التواصل مع النقابة وأعضاء اللجنة المشكلة لإتمام الإجراءات|.