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بالصور.. «معتصمو المحامين» يوثقون مطالبهم بلقطات تذكارية
نصب المحامون المعتصمون بمقر نقابتهم خيمة للاعتصام الذي بدأوه تنديدًا بإجراءات تجديد العضوية وشروط القيد التي أقرها سامح عاشور، نقيب المحامين ومجلس النقابة
وحرص المعتصمون على التقاط الصور التذكارية؛ لتوثيق لحظات الاعتصام وتخفيف عناء افتراش الأرض وبرود الطقوس، فيما تطوع أحدهم بجمع مبلغ منهم لشراء مستلزمات الإعاشة من طعام وشراب ويذكر أن عددا من مؤيدي سامح عاشور، نقيب المحامين اعتدوا مساء أمس الخميس، على المحامين الذين أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح، اعتراضًا على القرارات الأخيرة لمجلس النقابة المتعلقة بشروط القيد وتجديد العضوية، بإلقاء الألواح الخشبية، وصناديق القمامة على المعتصمين لتفريقهم، وتم طردهم خارج المبنى، في ظل وجود قوات الأمن.كان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وقصر الخدمة النقابية على المحامين المشتغلين فقط، وحدد استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري للمحامي الذي يقدم دليل الاشتغال، وتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
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