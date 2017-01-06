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«برلماني» يطالب بتشكيل لجنة لحل نزاع الأوقاف والإصلاح الزراعي
06
يناير
2017
03:45 AM
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طالب النائب محمد عقل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة بالدقهلية، بسرعة تشكيل لجنة لحل النزاع بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي، فيما يتعلق بالأراضي التي يضع الأهالي يدهم عليها
وقال |عقل| في تصريح لـ|فيتو|، أن كل من هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي يزعم ملكيته للأرض ويطالب الأهالي بدفع مقابل حق انتفاع عنها، مطالبا بسرعة فك ذلك الاشتباك. وأوضح عضو مجلس النواب، أن أهالي قرى مراكز المنصورة وأجا والسنبلاوين وغيرها من مراكز محافظة الدقهلية يعانون؛ بسبب تلك الأزمة التي لابد من التدخل السريع لحلها، لافتا إلى سوء معاملة مسئولي هيئة الأوقاف للمواطنين.
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