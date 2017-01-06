كشفت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، أن مشرحة زينهم ستبدأ اليوم الجمعة، في تسليم رفات ضحايا الركاب الفرنسيين، ضحايا طائرة باريس المنكوبة في رحلتها رقم 804، والتي كانت قادمة من مطار شارل ديجول بباريس، في طريقها للقاهرة

وقالت المصادر، |إنه من المقرر البدء في تسليم رفات ضحايا الركاب الفرنسيين من مشرحة زينهم|، مشيرة إلى أنه سيتم تدريجيا تسليم رفات الضحايا من الركاب الأجانب من الجنسيات الأخرى، خلال الأسبوع المقبل. يشار إلى أن مشرحة زينهم انتهت الثلاثاء الماضي، من تسليم رفات الضحايا المصريين لذويهم بما فيهم طاقم الطائرة.