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تقرير: البترول أنهت 7 مشروعات ضخمة خلال 2016 وجاري تنفيذ 50 آخرين بتكلفة 640 مليون دولار
كتب-محمد غايات كشف تقرير الحكومة النصف سنوي المقدم للبرلمان عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع البترول والثروة المعدنية خلال مارس الى سبتمبر 2016، حيث قامت الحكومة متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل في 64 مشروعا تم الانتهاء من 7 مشروعات وجارى دراسة 7 مشروعات وجارى تنفيذ 50 مشروعا و6 اتفاقيات بترولية جديدة بتكلفة 639
4 مليون دولار .
وأضاف التقرير أنه جارى تنفيذ مشروع ظهر- أيوك والذى سيزيد إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بنسبة 37% من جملة إنتاجها الحالى، بتكلفة استثمارية 15.6 مليار دولار، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 25%، يليه فى الأهمية حقل النورس، وحقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط-بى بى .
وأشار التقرير الى 8 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج من المواد البترولية لتغطية حوالى 90% من احتياجات الاستهلاك المحلى بتكلفة استثمارية 7.9 مليار دولار فى إقليم وسط الصعيد، وإقليم الإسكندرية وإقليم القاهرة الكبرى وإقليم سيناء وقناة السويس، وتوصيل الغاز لعدد 404 الف وحدة سكنية خلال ستة أشهر من إجمالى 2.4 مليون وحدة سكنية والمقرر توصيل الغاز لها خلال عمر المشروع بتكلفة اجمالية 10 مليار جنيه .
كذلك افتتاح أكبر مشروعين للبتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض من البوريا والإيثلين بتكلفة 3.9 مليون دولار، بإقليم الدلتا وإقليم الإسكندرية ومحافظة دمياط .
كما تم تنفيذ 10 مشروعات لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير الموانىء وسيتم الانتهاء منها عام 2017 لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز وتلبية احتياجات السوق المحلى ورفع كفاءة معدلات دفع البوتاجاز بتكلفة 2.5 مليار جنيه باقليم الدلتا واقليم القاهرة الكبرى واقليم سيناء وقناة السويس واقليم الاسكندرية واقليمى وسط وجنوب الصعيد .
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