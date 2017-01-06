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ضبط 3 موظفين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بنجع حمادي مطلوب ضبطهم في قضية اختلاس
06
يناير
2017
02:11 AM
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قنا -(أ ش أ): تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا مساء اليوم من ضبط 3 موظفين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بنجع حمادي مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية اختلاس في المال العام
كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا من العميد محمد هندي يفيد بضبط 3 موظفين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي بنجع حمادي هم | ج ع خ 55 عاما وج م ع 59 عاما وع ص م 52 عاما | مقيمين بناحية أولاد نجم بمركز نجع حمادي والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 5086 لسنة 2015 اختلاس للمال العام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق .
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