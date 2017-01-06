قنا -(أ ش أ): تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا مساء اليوم من ضبط 3 موظفين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بنجع حمادي مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية اختلاس في المال العام