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القومي للمرأة يبدأ في تنفيذ أنشطة تنموية لأهالي حي الأسمرات
القاهرة - (أ ش أ): بدأ المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، إجراء اختبارات على مهارات الكتابة والقراءة لعدد 290 طالبًا وطالبة بمدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات للصف الثاني إلى الخامس الابتدائي، بالتعاون مع الإدارة العامة للقرائية بوزارة التربية والتعليم، وهيئة كير الدولية، وذلك في اطار تبني المجلس تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات لتنمية الأهالي في حي الأسمرات
وتم الاتفاق بين المجلس والإدارة العامة للقرائية بوزارة التربية والتعليم على تدريب الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني بشكل يومي مكثف لتنمية قدراتهم على مهارات القراءة والكتابة من خلال المعلمين والمعلمات اللائي تم تدريبهم من قبل على كيفية مساعدة الطلاب على تحسين مهارات القراءة والكتابة لديهم.
كما قام المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة كير بتجهيز غرفة الموسيقى بالمدرسة بأحدث الآلآت الموسيقية، بالإضافة إلى غرفة الإشغالات اليدوية.
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