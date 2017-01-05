بيروت - (أ ش أ): يتوجه وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر، بعد غد السبت، إلى القاهرة يرافقه وفد من رجال الأعمال اللبنانيين لبحث فرص وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين في مختلف القطاعات وعلى رأسهم الحاصلات الزراعية

وقال سفير مصر لدى لبنان، نزيه النجاري، خلال لقائه اليوم وزير الزراعة اللبناني ،إنه بحث معه ملف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، خاصة في مجال الزراعة.

وأضاف السفير أن وزير الزراعة أكد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يؤمن حماية الإنتاج الزراعي اللبناني واحترام الاتفاقيات الموقعة، لافتًا إلى أن وزير الزراعة اللبناني سيزور مصر بعد غد السبت على رأس وفد من رجال الأعمال اللبنانيين لبحث فرص التعاون بين البلدين.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة