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ضبط لص الدراجات النارية بالمنصورة
الدقهلية - رامي محمود: تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على عاطل بعد اتهامه بارتكاب وقائع سرقة عدد من الدراجات النارية
كان اللواء مصطفي النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد بلاغات المواطنين بسرقة عدد من الدراجات النارية بمدينة المنصورة.
جرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم احمد رشاد الجميلي، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، ومعاونيه النقباء أحمد قاسم، وعبدالحميد الشورى، وحمد المغازي.
وأسفرت جهود البحث ان وراء إرتكاب وقائع السرقة|م.ا.م.ا|، 36 سنة، عاطل ومقيم منطقة البشطمير بالمجزر الآلي بمدينة المنصورة، والمدرج جنائي برقم 165/3 سرقات.
بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بإرتكاب 5وقائع سرقة درجات نارية محرر بها بلاغات من المواطنين.
جرى التحفظ على الدرجات النارية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
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