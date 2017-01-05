وقال زكي خلال استقباله لرئيس مجلس النواب بمقر الطائفة اليوم الخميس: إنه يعد حاليًا قائمة بالكنائس المغلقة وغير المرخصة من أجل تقنين أوضاعها وفى الماضي كنا نخشى تسليم تلك القائمة للدولة حتى لا تغلقها.وأضاف: |لم يساعدنا أحد في ترميم الكنائس إلا الدولة المصرية ولم نتلق تمويلًا أجنبيًا أو دولارًا من الخارج|، مؤكدا أنه تصدى بقوة للتدخل الأجنبى في تلك القضية وقال لممثلى الكنائس العالمية: إنه لا مستقبل لهم إلا مع شركاء الوطن المسلمين.