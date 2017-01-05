وردد المتجمهرون هتافات «علّي صوتك يا محامي أنت الدرع وأنت الحامي، ياللي بتسأل احنا مين احنا شباب المحامين، باطل مجلس عاشور باطل، النقابة للمحامين مش لشوية منتفعين، ارحل يا عاشور ارحل ».وقال المحتجون: إن وقفتهم ضد قرارات مجلس نقابة، وأن هناك تعنتا بالشروط الجديدة لعضوية النقابة، فضلًا عن الفساد والإجراءات غير القانونية التي يتبعها المجلس، كما يرفضون هدم مبنى النقابة الأثري.ورفع المشاركون لافتات كتب عليها |فين فلوس الدمغات، شروط التجديد، تنقية الجداول ظاهرها حق وباطنها باطل، فين رخصة المبانى|.كان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.