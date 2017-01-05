تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو لإيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار الأمين العام المساعد للحزب، وهو يقبل يد المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب وعضو مجلس أمنائه

ويظهر في الفيديو إيهاب الطماوي، وهو يحاول تقبيل يد «ساويرس» ولثمها وحينما انتبه رجل الأعمال قام بسحب يده. وقال النشطاء: «واحد من قيادات حزب المصريين الأحرار المنقلبين على ساويرس.. كلمني أكتر عن المبادئ».