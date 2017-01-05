اخبار مصر
-
رياضة
- هال سيتي المتعثر يعين ماركو سيلفا مدربا جديدا له
- على خطى الحسن وآرثر ويعقوب.. أنتوي يخيب آمال الأهلي تقرير
- عبد الناصر محمد يقترب من قيادة السويس خلفا لـ«جلال»
- تجمهر المشجعين أمام اتحاد الكرة للحصول على تذاكر ودية مصر وتونس
- مورينيو مهتم بضم مانولاس من روما
- بالصور.. إقبال ضعيف على تذاكر مبارة مصر وتونس بنادي الزمالك
- وزير الرياضة: ليس لنا دخل في أزمة حياتو
- وزير الرياضة: القانون الجديد جاهز للمناقشة في البرلمان
- مدافع روما: الفوز بالسكوديتو هدف سباليتي الأول
- لورينتي: كونتي مدرب متميز ويعمل بإخلاص
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تكريم مدير عام مركز تسجيل الآثار السابق
05
يناير
2017
15:45 PM
بواسطة
org Alwafd.org Alwafd.org inpagevideo-->
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع