قال النائب جمال عبد العال، عضو مجلس النواب: إن الزيادة التي اقرتها الحكومة علىً سعر طن قصب السكر، غير مقبولة، لافتا إلى أن مبلغ 620 جنيهًا للطن، لا تكفى تكلفة الإنتاج

وأضاف |عبد العال| في تصريح له، أن ذلك المبلغ لن يجعل الفلاحين يوردوا قصب السكر، بالإضافة إلى عزوفهم عن زراعته، ما يعنى تدمير زراعة قصب السكر في مصر، وزيادة الأزمات التي تعانى منها البلاد حاليا بسبب ارتفاع أسعار السكر. وأضاف أن قصب السكر يعتبر محصول إستراتيجي، كما أن الوقت الحالي يحتاج إلى قرارات جريئة لمواجهة الأزمات.