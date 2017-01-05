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بيان عاجل بالبرلمان حول اختفاء الدواء من الأسواق والمستشفيات
أكد النائب ممتاز الدسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ونائب عن صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، على اختفاء الدواء والمستلزمات الطبية من الأسواق والمستشفيات في الفترة الأخيرة
وتعجب النائب من تصريح وكيل صحة أسيوط الذي أكد على عدم وجود أي عجز على الإطلاق في الأدوية في المحافظة بينما على أرض الواقع فإن المرضى يعانون من آلام مبرحة ويحتاجون العلاج بأقصى سرعة لكنه غير متوافر حيث فشل المسئولون أمام مافيا الدواء ليكون الضحية في النهاية مواطنين أبرياء فقراء.وأشار النائب في البيان العاجل الذي قدمه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة عن عدم توفر أدوية علاج السرطان ومشتقات الدم وأدوية الأمراض المزمنة والقلب، ومستلزمات الغسيل الكلوى تختفي تماما من السوق المصرى خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عشرات العقارات الطبية التي اختفت دون وجود بدائل أو مسائل أخرى.وتساءل النائب: |من المسئول عن هذه الأزمة الكبرى التي تعيشها مصر كلها.. ولماذا لم يحاسب حتى الآن|.
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