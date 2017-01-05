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المصري الديمقراطي: 3 قرارات تم اتخاذها في اجتماع «تيران وصنافير»
أكد المهندس باسم كامل نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أن اجتماع الحزب أمس، كان دعوة لكل القوى السياسية والديمقراطية لمناقشة قضية جزيرتي تيران وصنافير، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مصريتهما
وأضاف نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي في تصريح لـ|فيتو|، أنه تم الاتفاق أيضا على التواصل مع نواب البرلمان حتى يكون أمامهم المستندات التي تثبت مصرية الجزيرتين، لافتا إلى أن القوى السياسية ستطلب من البرلمان عقد جلسة استماع بحضور قانونيين حتى لا يتم السماع فقط للحكومة.وتابع: |سنطلب من الأحزاب فتح مقراتها واستضافة قانونيين ليؤكدوا مصرية تيران وصنافير|، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على حملة لكى يتواصل المواطنين مع نوابهم.وأضاف إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يكون هناك وقفة سلمية الأربعاء القادم أمام مجلس الوزراء في موعد اجتماع المجلس، لافتا إلى أنه سيتم إخطار الداخلية بالأشخاص وكل من يوافق سيضع اسمه وسيتقدمون بكشف بالأسماء لوزارة الداخلية.
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