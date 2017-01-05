هنأ الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الناشط السياسي والمنسق العام لحركة 6 أبريل أحمد ماهر بإطلاق سراحه، مؤكدًا أنه كان في طليعة المدافعين عن الحق

وقال «البرادعي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «مرحبا بأحمد ماهر في وسط أسرته ومحبيه، كنت في طليعة المدافعين عن الحق ونصرة المظلوم، القمع دليل الخوف وشعلة الحرية لاتنطفئ».جدير بالذكر أن الناشط أحمد ماهر أنهى عقوبة 3 سنوات قضاها بسجن طرة في قضية اختراق قانون التظاهر، وحكمًا بشهر صدر ضده أثناء حبسه بالسجن؛ لتعديه على ضابط شرطة داخل محبسه، وتم إطلاق سراحه خلال الساعات الماضية.