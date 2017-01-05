دعا عدد من المحامين اليوم الخميس إلى وقفة احتجاجية داخل مقر نقابة المحامين بشارع رمسيس بوسط القاهرة، اعتراضًا على شروط القيد الجديدة بالنقابة

وقال الداعون إن وقفتهم تهدف إلى التنديد بقرارات مجلس نقابة المحامين الحالي برئاسة سامح عاشور، فيما يتعلق بالشروط الجديدة لعضوية النقابة، وكذلك تنديدًا بالفساد والإجراءات غير القانونية التي يتبعها المجلس، ورفضا لهدم مبنى النقابة الأثري.